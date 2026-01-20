Размер шрифта
В Евросоюзе заявили о неизбежности диалога с Россией по Украине

Еврокомиссар Кубилюс: для диалога с РФ Европе нужен план по усилению ВСУ
Михаил Голенков/РИА Новости

Европе в любом случае придется начать диалог с Россией по урегулированию ситуации на Украине, однако перед этим ЕС необходимо выработать собственный стратегический план, основанный на усилении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в программе «Суть дела» на литовском портале Delfi.

По словам Кубилюса, у Евросоюза до сих пор не было своего плана по достижению мира на Украине.

«Заручившись этим планом, можно завязать диалог с президентом [РФ Владимиром] Путиным, что неизбежно, так как к миру можно прийти при участии лишь двух сторон», — сказал он.

Еврокомиссар подчеркнул, что без четко сформулированной политической линии переговоры с Россией не имеют смысла. В основе будущей европейской стратегии, по его мнению, должно лежать значительное укрепление украинской армии.

«Речь должна идти об увеличении военной помощи Украине со стороны Европы не на 10%, а в разы», — добавил Кубилюс.

15 января немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что сегодня для Европы пришло время для начала переговоров с Россией. Она добавила, что Европе нужно назначить спецпредставителя по Украине для проведения переговоров. По ее словам, «не следует идти каждому самому по себе».

Ранее Лавров назвал несерьезными слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.

