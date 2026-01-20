«Всю беременность думала»: Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова в своем влоге призналась, что долго думала над тем, с кем из тренеров возобновлять карьеру — с Этери Тутберидзе или Евгением Плющенко.

«Я всю беременность думала, честно говоря, кого же я выберу в итоге. <...> Потому что за всю карьеру больше всего лет я тренировалась у нее. И мне с ней комфортнее заниматься, выступать. Когда с ней выходишь на старт, ты как будто бы всегда под защитой. Не знаю, как объяснить», — поделилась она.

19 января СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Тутберидзе. Также фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее в СМИ сообщили, что Трусова вернется в спорт ради участия в Олимпиаде.