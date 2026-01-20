Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед в Северодвинске

В Северодвинске двое мужчин на снегоходе провалились под лед
ГУ МЧС России по Архангельской области

В Северодвинске мужчины ехали на снегоходе и провалились под лед. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в заливе Крестовая. Мужчины ехали на снегоходе, который провалился под лед и затонул. При этом пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на поверхность льда и оставались рядом с полыньей. Один из них позвонил в экстренные службы.

Выехавшие на вызов сотрудники экстренных служб доставили пострадавших на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Информации о состоянии мужчин не поступало.

До этого дело завели после того, как в Брянске двое детей провалились под лед на водоеме во время катания на тюбинге. Малолетние не выжили.

Ранее российская школьница провалилась под лед, пытаясь сделать селфи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667441_rnd_6",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+