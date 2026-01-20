В Северодвинске двое мужчин на снегоходе провалились под лед

В Северодвинске мужчины ехали на снегоходе и провалились под лед. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в заливе Крестовая. Мужчины ехали на снегоходе, который провалился под лед и затонул. При этом пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на поверхность льда и оставались рядом с полыньей. Один из них позвонил в экстренные службы.

Выехавшие на вызов сотрудники экстренных служб доставили пострадавших на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Информации о состоянии мужчин не поступало.

До этого дело завели после того, как в Брянске двое детей провалились под лед на водоеме во время катания на тюбинге. Малолетние не выжили.

Ранее российская школьница провалилась под лед, пытаясь сделать селфи.