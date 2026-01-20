Россиянка украла пистолет у приятеля и угрожала администратору гостиницы

В Якутске суд вынес приговор женщине, обвиняемой в краже пистолета и нападении на сотрудников гостиницы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, пьяная якутянка украла травматический пистолет у мужчины, с которым познакомилась в баре. После этого она пришла в одну из гостиниц Якутска, где потребовала у администратора показать записи камер видеонаблюдения. Получив отказ, она приставила оружие к голове сотрудника, а затем направила пистолет на второго работника.

Персонал отеля вызвал наряд Росгвардии, которым удалось задержать дебоширку недалеко от места происшествия. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям о хищении оружия и хулиганстве. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

До этого пьяный россиянин угрожал медсестре в больнице пистолетом и попал на видео. Мужчина устроил дебош из-за того, что его знакомую с признаками ОРВИ отправили в другое медучреждение.

Ранее крымский пенсионер угрожал зятю револьвером из-за замечания о пьянстве.