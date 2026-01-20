Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка украла пистолет у приятеля и угрожала администратору гостиницы

В Якутии женщина угрожала администратору гостиницы краденым пистолетом
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Якутске суд вынес приговор женщине, обвиняемой в краже пистолета и нападении на сотрудников гостиницы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, пьяная якутянка украла травматический пистолет у мужчины, с которым познакомилась в баре. После этого она пришла в одну из гостиниц Якутска, где потребовала у администратора показать записи камер видеонаблюдения. Получив отказ, она приставила оружие к голове сотрудника, а затем направила пистолет на второго работника.

Персонал отеля вызвал наряд Росгвардии, которым удалось задержать дебоширку недалеко от места происшествия. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям о хищении оружия и хулиганстве. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

До этого пьяный россиянин угрожал медсестре в больнице пистолетом и попал на видео. Мужчина устроил дебош из-за того, что его знакомую с признаками ОРВИ отправили в другое медучреждение.

Ранее крымский пенсионер угрожал зятю револьвером из-за замечания о пьянстве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667777_rnd_6",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+