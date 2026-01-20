В Белом доме раскрыли планы Трампа насчет саммита G7

CBS: Трамп пока не планирует ехать в Париж на саммит G7 по Гренландии и Украине

Президент США Дональд Трамп пока не планирует ехать в Париж на саммит «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя Белого дома.

Мероприятие будет посвящено ситуациям вокруг Гренландии и Украины.

До этого Трамп опубликовал личное сообщение от французского лидера Эммануэля Макрона, в котором тот предложил провести саммит «Большой семерки» в Париже с участием России после форума в Давосе.

В Кремле сообщили, что Россия не получала приглашения на мероприятие. Россию исключили из «Большой семерки» в 2014 году после присоединения Крыма.

Россия была членом «Группы восьми» (G8) с 1998 по 2014 год. Однако после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого регион присоединился к РФ, объединение вернулось к первоначальному названию G7. Сейчас в него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Ранее Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой.