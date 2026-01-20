В МИД России рассказали, как Трамп оставил Зеленского «на обочине» Давоса

Президент США Дональд Трамп оставил президента Украины Владимира Зеленского «на обочине» Всемирного экономического форума в Давосе, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, никакие проблемы Украины и жителей не встали бы на пути Зеленского, если бы у него сохранялась возможность встретиться с Трампом.

«Зеленский и его спонсоры приложили массу усилий по организации его «бенефиса» в Давосе, но Трамп одним заявлением поменял всю повестку делового форума, и отправил «украинский кейс» в конец списка, порекомендовав Украиной заниматься европейцам и не лезть в Гренландию», — считает Мирошник.

Он не исключил, что Зеленский попытается перевести всеобщее внимание с Гренландии обратно на Украину.

До этого издание Politico сообщило, что президент США не хочет проводить личные переговоры с Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе.

Президент Украины позже подтвердил, что не будет присутствовать в швейцарском Давосе. Зеленский отметил, что останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

Ранее Дмитриев рассказал о неудавшейся попытке сделать Украину главной темой Давоса.