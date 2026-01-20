На Чернобыльской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Внешнее электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции восстановлено. Как сообщили в Telegram-канале Минэнерго Украины, АЭС запитана от энергосистемы страны.

«Чернобыльская АЭС запитана от объединенной энергосистемы Украины… Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что станция обеспечена необходимым запасом топлива, а также исправными резервными источниками электропитания.

20 января сообщалось, что Чернобыльская АЭС была оторвана от внешнего энергоснабжения. Были затронуты линии электропередачи, питающие другие АЭС.

17 января МАГАТЭ сообщило, что на атомной электростанции была повреждена критически важная подстанция, из-за чего отключилась одна линия электропередачи.

После инцидента площадка Чернобыльской АЭС продолжила получать внешнее электроснабжение по другим линиям. Это «продемонстрировало ключевую роль подстанций в обеспечении непрерывной подачи электроэнергии, необходимой для работы основных систем безопасности», добавили в агентстве.

