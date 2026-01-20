Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

На Чернобыльской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Минэнерго Украины: на Чернобыльской АЭС восстановлено внешнее электроснабжение
Gleb Garanich/Reuters/Архив

Внешнее электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции восстановлено. Как сообщили в Telegram-канале Минэнерго Украины, АЭС запитана от энергосистемы страны.

«Чернобыльская АЭС запитана от объединенной энергосистемы Украины… Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что станция обеспечена необходимым запасом топлива, а также исправными резервными источниками электропитания.

20 января сообщалось, что Чернобыльская АЭС была оторвана от внешнего энергоснабжения. Были затронуты линии электропередачи, питающие другие АЭС.

17 января МАГАТЭ сообщило, что на атомной электростанции была повреждена критически важная подстанция, из-за чего отключилась одна линия электропередачи.

После инцидента площадка Чернобыльской АЭС продолжила получать внешнее электроснабжение по другим линиям. Это «продемонстрировало ключевую роль подстанций в обеспечении непрерывной подачи электроэнергии, необходимой для работы основных систем безопасности», добавили в агентстве.

Ранее в МАГАТЭ рассказали о состоянии саркофага над Чернобыльской АЭС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667723_rnd_7",
    "video_id": "record::04643ec2-2221-4398-9c07-459ed2d1fdc2"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+