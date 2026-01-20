Клаву Коку обвинили в использовании ИИ в клипах

Певица Клава Кока в Telegram-канале объявила бунт против искусственного интеллекта.

Кока рассказала, что ее часто обвиняют в использовании нейросети для создания клипов. Артистка опровергла это.

«Нейросеть? Шесть часов полет до Иркутска, еще шесть на машине до Ольхона, еще час на пароме ради для, который в декабре еще не встал, и мы рискуем провалиться», — поделилась певица.

Съемки клипа «Тысячи зим» проходили при температуре -25°C. Место не было оснащено туалетами и связью. Артистке пришлось надеть пять слоев термобелья, чтобы не замерзнуть. Ольхонские буряты привезли ковер, вокруг которого строился кадр.

«Световой день очень короткий. В 16:00 уже темнота, а у нас четыре локации! Еще и машина застревает из-за сугробов, и техника отключается на морозе. Чистый лед — нейросеть? О да, наверное, поэтому мы расчищаем снег всей командой», — рассказала исполнительница.

Кока повстречала на съемках клипа двух лис и волка. Певица заявила, что нейросеть никогда не заменит эмоции от творческого процесса и кадры, подобные в ее клипе.

«Я за творчество и впечатления, прожитые с командой. И плевать, что уже много часов от холода не чувствуешь ног. Зато ты чувствуешь жизнь», — отметила артистка.

