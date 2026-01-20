Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Клаву Коку обвинили в использовании ИИ в клипах

Певица Клава Кока выступила против ИИ
Кадр из видео/Telegram-канал «КЛАВА КОКА»

Певица Клава Кока в Telegram-канале объявила бунт против искусственного интеллекта.

Кока рассказала, что ее часто обвиняют в использовании нейросети для создания клипов. Артистка опровергла это.

«Нейросеть? Шесть часов полет до Иркутска, еще шесть на машине до Ольхона, еще час на пароме ради для, который в декабре еще не встал, и мы рискуем провалиться», — поделилась певица.

Съемки клипа «Тысячи зим» проходили при температуре -25°C. Место не было оснащено туалетами и связью. Артистке пришлось надеть пять слоев термобелья, чтобы не замерзнуть. Ольхонские буряты привезли ковер, вокруг которого строился кадр.

«Световой день очень короткий. В 16:00 уже темнота, а у нас четыре локации! Еще и машина застревает из-за сугробов, и техника отключается на морозе. Чистый лед — нейросеть? О да, наверное, поэтому мы расчищаем снег всей командой», — рассказала исполнительница.

Кока повстречала на съемках клипа двух лис и волка. Певица заявила, что нейросеть никогда не заменит эмоции от творческого процесса и кадры, подобные в ее клипе.

«Я за творчество и впечатления, прожитые с командой. И плевать, что уже много часов от холода не чувствуешь ног. Зато ты чувствуешь жизнь», — отметила артистка.

Ранее Билан выпустил трек с ИИ-Снегурочкой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667201_rnd_2",
    "video_id": "record::18cca8b6-abe7-4642-81cf-b5524a40e1d7"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+