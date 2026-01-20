Размер шрифта
СМИ сообщили о «панике» в НАТО из-за запуска «Орешника»

InfoBRICS: в НАТО началась паника из-за применения «Орешника» по Украине
RVvoenkor/Telegram

В НАТО и Евросоюзе «запаниковали» после запуска «Орешника» по Украине. Об этом пишет обозреватель Драголюб Боснич в статье для InfoBRICS.

«После последнего российского удара ракетами «Орешник» по Львову, в ЕС и НАТО, похоже, царит паника», — говорится в публикации.

Как обратил внимание автор, президент Франции Эммануэль Макрон после запуска «Орешника» настоял, что европейцам нужно оружие, способное защитить от подобных атак.

Он также подчеркнул, что Франция и Европа в целом должны создать аналог российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой.

9 января российское Министерство обороны сообщило о применении «Орешника» в массированном ударе по критическим объектам Украины. Ведомство отметило, что это стало ответом на попытку Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. Позже стало известно, что «Орешник» вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где Украина ремонтировала и обслуживала авиатехнику.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Европа не создаст аналог «Орешника».

