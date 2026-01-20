Экс-генсек НАТО заявил, что время льстить Трампу прошло

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что время лести в адрес президента США Дональда Трампа прошло, Европа должна решительно ответить на угрозу о введении пошлин. Его слова приводит Reuters.

Он призвал Евросоюз нанести Соединенным Штатам жесткий экономический удар, если Вашингтон действительно введет пошлины против стран, которые направили свои войска в Гренландию.

«Время лести прошло. Это не работает. Дело в том, что Трамп уважает только силу и мощь. И единство. Это именно то, что Европа должна продемонстрировать сейчас», – сказал Расмуссен.

По его словам, притязания Трампа на Гренландию являются самым большим вызовом для НАТО с момента появления в 1949 году.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее евродепутат «послал» Трампа.