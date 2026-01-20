«Поможем Украине»: Лукашенко раскрыл, что его больше всего прельщает в «Совете мира»

Лукашенко: действия Совета мира по Газе могут распространиться и на Украину

Действия «Совета мира» по Газе могут распространиться и на другие части планеты, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Прежде всего, может быть, и Украине мы поможем, сможем приблизить мир, сможем повлиять на руководство украинское», — сказал Лукашенко.

По его словам, это его «больше всего прельщает» в совете, а не то, что он сильно поможет сектору Газа.

До этого Лукашенко подписал документ о присоединении республики к «Совету мира».

16 января американский лидер Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Принять участие в работе органа пригласили более 60 мировых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и Лукашенко.

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Вершинин сообщил, что Москва внимательно рассмотрит инициативу Вашингтона о создании «Совета мира» и приглашение принять участие в его работе. Сам руководитель ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал о планах РФ организовать контакты с Соединенными Штатами для уточнения деталей инициативы.

