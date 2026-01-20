В МИД Дании призвали Европу показать Трампу силу

Евросоюзу нужно прекратить льстить президенту США Дональду Трампу в споре о Гренландии и показать ему силу. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в интервью агентству Reuters.

«На самом деле именно будущее НАТО стоит на кону. Время для лести подошло к концу. Это не работает», — сказал глава датского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по его мнению единство и сила — качества, которые уважает лидер Соединенных Штатов.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X, что страны Европы и НАТО «твердо придерживаются» обязательства защищать суверенитет Гренландии и Дании и пообещала «встретить вызовы европейской солидарности со стойкостью и решимостью».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ранее Стубб позвал Трампа в сауну, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии.