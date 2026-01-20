Размер шрифта
Глава минфина США рассказал, у кого Китай покупает нефть

Бессент: Китай лишился доступа к нефти Венесуэлы, но покупает ее у РФ и Ирана
Hasnoor Hussain/Reuters

Китай лишился доступа к нефти из Венесуэлы, но продолжает покупать ее у России и Ирана, заявил глава минфина США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, китайская сторона является очень большим покупателем российского топлива, так же как и иранского, и ранее венесуэльской нефти.

«Но знаете что? Венесуэльской нефти для них больше нет», — добавил Бессент.

До этого сообщалось, что администрация президента США продала первую партию венесуэльской нефти на сумму $500 млн.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

7 января в минэнерго США заявили, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. В ведомстве отметили, что средства от продажи нефти будут зачисляться на контролируемые США счета в банках. После этого деньги распределят в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению Вашингтона, подчеркнули в министерстве.

Ранее в США заявили, что не крадут нефть Венесуэлы.

