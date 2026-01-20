Пешеходы на Камчатке ходят по снегу на уровне дорожных знаков

На видео попало, как пешеходы на Камчатке ходят по горам снега на уровне знаков

На Камчатке при уборке улиц были завалены снегом светофоры и дорожные знаки. Кадры опубликовал Telegram-канал «Топор».

Судя по кадрам, пешеходы не могут обойти горы снега, поэтому ходят по протоптанным дорожкам на уровне работающих светофоров и установленных знаков.

О том, когда в городе расчистят завалы, не сообщается.

В ночь на 20 января губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что принял решение обратиться в правительство РФ за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов.

Прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском люди прыгают из окон в сугробы.