Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Пешеходы на Камчатке ходят по снегу на уровне дорожных знаков

На видео попало, как пешеходы на Камчатке ходят по горам снега на уровне знаков 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27667753_rnd_7",
    "video_id": "record::7a31066c-21dc-49bc-b19a-e28140d107d7"
}

На Камчатке при уборке улиц были завалены снегом светофоры и дорожные знаки. Кадры опубликовал Telegram-канал «Топор».

Судя по кадрам, пешеходы не могут обойти горы снега, поэтому ходят по протоптанным дорожкам на уровне работающих светофоров и установленных знаков.

О том, когда в городе расчистят завалы, не сообщается.

В ночь на 20 января губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что принял решение обратиться в правительство РФ за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов.

Прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском люди прыгают из окон в сугробы.
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+