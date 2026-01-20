«Надеюсь, не он»: мать пловца Свечникова о теле, которое может принадлежать ее сыну

Мать российского пловца Николая Свечникова Галина Свечникова призналась, что верит в то, что найденное в проливе Босфор тело принадлежит не ее сыну. Слова женщины приводит MSK1.

«Я радовалась, что во время вчерашнего урагана в Стамбуле и на Босфоре не вынесло его тело. А сейчас, после этих новостей о найденном мужчине, наоборот, не знаю, что думать. Сижу, жду, пока Алена позвонит, она поедет на опознание. Надеюсь, что это не он», — сказала она.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, Тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Родственников Свечникова срочно вызвали на процедуру опознания.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

