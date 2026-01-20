Размер шрифта
Продажи новых автомобилей китайской сборки в России сократились на 38%

Автоэксперт Целиков: в России на 38% упали продажи новых автомобилей из Китая
Виталий Аньков/РИА Новости

В России в 2025 году было продано 489,1 тыс. автомобилей китайской сборки, что на 38% меньше сообщает Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергей Целикова.

Лидером по продажам в России в 2025 году стала Geely с результатом 93,3 тыс. реализованных автомобилей — на 27% меньше, чем в 2024 году. Changan занял второе место (66,1 тыс. ед; -38%), а третьим стал Chery с падением на 74%, до 38,7 тыс. единиц.

В топ-10 также вошли Haval (29,2 тыс. ед; -59%), Omoda (27,9 тыс. ед; -44%), Toyota (23,6 тыс. ед; +86%), Jetour (23,5 тыс; -33%), GAC (21,3 тыс; +6%), Tank (18,6 тыс; -35%) и Exeed (14,9 тыс; -63%).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Кроме того, Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.

