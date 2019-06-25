Названы темы встречи Трампа и Путина на G20

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Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, администрация США подтвердила встречу Трампа с Путиным на саммите G20.

Как отмечается, Трамп также хочет поговорить с Путиным об Иране, контроле над вооружениями и других вопросах.

При этом дата встречи двух лидеров пока неизвестна.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа на G20.