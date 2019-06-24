«Детский лепет»: Совфед о санкциях США против Ирана

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Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что американские санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи говорят о деградации политической культуры принятия решений в США. Об этом он написал в фейсбуке.

До этого стало известно, что американский лидер Дональд Трамп ввел «жесткие санкции» против Ирана.

Политик выразил удивление действиями Соединенных Штатов, полагая, что санкции против Хаменеи не помогут скорректировать политику Ирана.

«Честно говоря, это какой-то детский лепет», — подчеркнул Клинцевич.

Он также добавил, что у стран есть еще долговременные интерес, помимо материального, и США стоит это осознать.

Ранее сообщалось, что США объявили об ужесточении санкций против Ирана.