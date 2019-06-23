Климкин оценил шансы РФ вернуться в ПАСЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил шансы России вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает украинский «Пятый канал».
По его словам, у российского государства высокие шансы вернуться в ПАСЕ.
Он отметил, что это связано с тем, что страны Европы хотят контролировать Россию и таким образом иметь рычаг влияния в отношении российского государства.
«Я считаю, это ошибочная стратегия», — подчеркнул Климкин.
Он пояснил, что некоторые страны хотят использовать возвращение России, как возможность наладить с ней отношения.
Ранее сообщалось, что многие страны выступили за возвращение России в ПАСЕ.