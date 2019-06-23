Песков высказался о встрече Путина и Зеленского в Осаке на G20

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, возможна ли встреча главы страны Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на площадке G20. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, встреча лидеров двух стран не запланирована.

Он уточнил, что в графике Путина на G20 нет встречи с Зеленским.

Ранее сообщалось, что Киев высказался о встрече Путина и Зеленского.

Министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что в скором времени пройдут встречи в японской Осаке с Путиным.