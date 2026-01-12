Размер шрифта
Додон раскрыл истинные мотивы Санду, мечтающей об объединении Молдавии с Румынией

Додон: Санду хочет стать последним президентом в истории Молдавии
Zak Bennett/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду мечтает об объединении с Румынией как минимум по двум причинам, среди которых желание возглавить новое государство. Такое мнение выразил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Майя Санду действительно проголосовала бы за объединение с Румынией — и как можно скорее — по крайней мере по двум причинам», — написал Додон.

По его мнению, Санду считает, что румыны «наивны» и примут ее в качестве президента новой страны. Кроме того, Додон считает, что Санду хочет стать последним президентом в истории Молдавии, чтобы история государства закончилась на ней. Политик подчеркнул, что Санду движет не идеал, а «эгоистичная любовь к самой себе и мысль о собственном будущем».

До этого Майя Санду призналась, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией. Свою позицию она объяснила геополитической ситуацией вокруг республики и в мире в целом. По ее словам, такой стране, как Молдавия «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

В то же время Санду отметила, что сегодня в республике нет большинства, которое поддержало бы объединение с Румынией. Президент назвала более реалистичной целью членство Кишинева в Евросоюзе, чтобы «защищать суверенитет».

Ранее президент Румынии высказался об объединении с Молдавией.
 
