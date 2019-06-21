Гаврилов рассказал, почему занял кресло грузинского председателя
Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он занял кресло председателя Грузии, сообщает «Коммерсантъ».
Депутат заявил, что его пригласила сеть в кресло приглашающая сторона.
«Никаких недомолвок по этому поводу не было», — отметил Гаврилов.
Согласно протоколу, это место занимает председатель Генеральной ассамблеи, а не секретари. Генеральную ассамблею ведет президент Межпарламентской ассамблеи православия, в данном случае Гаврилов.
Чиновник сообщил, что на месте спикера парламента он сидел и в Греции, и в Ливане и других странах.
Ранее на инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировал Косачев.