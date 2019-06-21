Гаврилов рассказал, почему занял кресло грузинского председателя

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он занял кресло председателя Грузии, сообщает «Коммерсантъ».

Депутат заявил, что его пригласила сеть в кресло приглашающая сторона.

«Никаких недомолвок по этому поводу не было», — отметил Гаврилов.

Согласно протоколу, это место занимает председатель Генеральной ассамблеи, а не секретари. Генеральную ассамблею ведет президент Межпарламентской ассамблеи православия, в данном случае Гаврилов.

Чиновник сообщил, что на месте спикера парламента он сидел и в Греции, и в Ливане и других странах.

Ранее на инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировал Косачев.