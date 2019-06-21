Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

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В Киеве суд разрешил бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Раду. Об этом политик написал в фейсбуке.

По словам экс-главы государства, суд вынес справедливое решение.

«Еще на шаг ближе к победе!» — отметил Саакашвили.

К записи политик прикрепил видеозапись, на которой судья оглашает решение.

Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля.

Ранее сообщалось, что Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду.