Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
В Киеве суд разрешил бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Раду. Об этом политик написал в фейсбуке.
По словам экс-главы государства, суд вынес справедливое решение.
«Еще на шаг ближе к победе!» — отметил Саакашвили.
К записи политик прикрепил видеозапись, на которой судья оглашает решение.
Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля.
Ранее сообщалось, что Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду.