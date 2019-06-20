Путин ответил на критику «Единой России»

Президент России Владимир Путин в рамках «прямой линии» ответил на вопрос с критикой в адрес партии «Единая Россия».

Лидер государства заявил, что представители партии занимаются выполнением пусть и непопулярных, но необходимых решений для страны.

Он также отметил, что члены «Единой России» зрелые люди, которые ставят укрепление страны и улучшение жизни народа как цель своей жизни и политической карьеры.

Путин также выступил с критикой решений руководства страны в период 90-х годов.

Президент отметил, что замечания в адрес деятельности властей государства должны поступать в свободном режиме. По мнению Путина, россияне должны иметь право обращать внимание на проблемы в стране, в том числе и связанные с властью.

Ранее сообщалось, что Путин указал на реальную ошибку правительства..