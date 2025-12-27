На Украине три депутата Рады подозреваются в коррупции

Три депутата Рады от партии «Слуга народа» подозреваются в коррупции

Три народных избранника Верховной Рады Украины, представляющих правящую партию «Слуга народа», стали фигурантами уголовных производств по коррупционным статьям. Об этом сообщает RT.

Как передают украинские средства массовой информации, подозрения Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю были предъявлены по итогам следственных действий, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

В отношении парламентариев выдвинуты обвинения в совершении правонарушений, связанных с незаконным обогащением лица, занимающего государственную должность.

До этого НАБУ заявило о выявлении депутатов, подозреваемых в систематическом получении незаконного вознаграждения за голосование. Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что следственные действия проходят в комитете по транспорту, где у сотрудников НАБУ возникли вопросы к председателю Юрию Киселю, близкому другу Сергея Шефира и Владимира Зеленского.

Ранее в Верховной раде прошли обыски.