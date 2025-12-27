Размер шрифта
ВС РФ освободили Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР

Путину доложили об освобождении Гуляйполя и Димитрова
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об освобождении городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название Мирноград) в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Войска группировки «Центр» завершили разгром окруженной группировки вооруженных сил Украины и освободили город Димитров», — говорится в сообщении.

В ходе совещания командующие группировками Вооруженных сил РФ «Центр» и «Восток» доложили российскому лидеру о ходе выполнения боевых задач в зоне военных действий, а также об освобождении ими городов Димитрова и Гуляйполя.

Верховный главнокомандующий отметил, что освобождение Димитрова стало примером грамотного управления войсками и высокоэффективных действий личного состава.

Путин также поздравил бойцов и офицеров, «которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений».

«Знаю, и начальник Генерального штаба докладывал, проявили смекалку и мужество. Спасибо вам большое», — поблагодарил президент РФ.

20 декабря военный корреспондент добровольческого корпуса Министерства обороны РФ Павел Кукушкин сообщил, что организованное сопротивление ВСУ в Димитрове было сломлено. Журналист выразил уверенность, что российские подразделения в скором времени возьмут город под свой контроль. Как он сказал, освобождение данного населенного пункта позволит ВС РФ продвинуться на запад, в сторону Павлограда в Днепропетровской области, и на север, к Доброполью и Краматорску.

Ранее украинский военнопленный рассказал об отношении командования.

