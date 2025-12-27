Украинские беспилотники атакуют Донецк

Над Донецком зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает телеканал RT.

В воздушном пространстве города слышны звуки, указывающие на присутствие БПЛА.

Сообщается о работе ПВО.

27 декабря мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в городе были ранены два мирных жителя.

В тот же день Приходько сообщал о ранении еще одного гражданского лица. Помимо этого, в ходе атаки были повреждены два автомобиля, принадлежащих мирным жителям, а также инфраструктура теплоснабжающей организации.

По данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 78 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Собянин заявил, что меньше чем за 10 минут по Москве попытались ударить три БПЛА.