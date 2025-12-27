Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Украинские беспилотники атакуют Донецк

RT: беспилотники ВСУ атакуют Донецк
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника большой дальности Ан-196 «Лютый»
Evgeniy Maloletka/AP

Над Донецком зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает телеканал RT.

В воздушном пространстве города слышны звуки, указывающие на присутствие БПЛА.

Сообщается о работе ПВО.

27 декабря мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в городе были ранены два мирных жителя.

В тот же день Приходько сообщал о ранении еще одного гражданского лица. Помимо этого, в ходе атаки были повреждены два автомобиля, принадлежащих мирным жителям, а также инфраструктура теплоснабжающей организации.

По данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 78 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Собянин заявил, что меньше чем за 10 минут по Москве попытались ударить три БПЛА.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27517051_rnd_7",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+