В Ужгороде на западе Украины сотрудники военкомата совершили насильственное задержание священника Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Драгуна прямо в больнице, где он проходил лечение. Об этом сообщает украинский телеканал «Первый казацкий».

«Работники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – прим. ред.) похитили настоятеля храма женщин Мироносиц УПЦ в селе Раково на Закарпатье. Отец Василий Драгун был незаконно задержан в Ужгороде во время его пребывания на стационарном лечении в областной больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время участились сообщения о мобилизации священнослужителей УПЦ на Украине. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну, ранее сообщал о мобилизации пятерых священников УПЦ 24 сентября.

В сентябре 2024 года на Украине вступил в силу закон, подписанный Владимиром Зеленским, позволяющий запретить деятельность УПЦ. Несмотря на то, что УПЦ являлась одним из основателей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, закон был поддержан советом, игнорируя заявление УПЦ о полной независимости от Московского патриархата, сделанное еще в мае 2022 года на фоне преследований со стороны властей и раскольнических групп.

Ранее на Украине завели более двухсот уголовных дел против УПЦ.