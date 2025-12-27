БПЛА атаковали пять округов Калужской области

В течение дня средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали над пятью муниципальными округами Калужской области еще 15 дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Глава региона уточнил, что БПЛА были сбиты в небе над Барятинским, Жуковским, Людиновским, Малоярославецким и Сухиничским округами. На места падения обломков прибыли сотрудники оперативных служб. Пострадавших и разрушений предварительно нет.

Днем силы ПВО уничтожили пять дронов на окраине Калуги. На этом фоне калужский аэропорт Грабцево с 14:53 временно прекратил принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Стремительно приближается встреча 2026 года. В России новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, однако боевые действия в зоне СВО ведутся без выходных и праздничных дней. Как будет складываться обстановка на фронте в этот период и что готовят ВСУ в качестве «новогоднего подарка» для России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

