Меньше чем за 10 минут по Москве попытались ударить три БПЛА

На подлете к столице силы ПВО (противовоздушной обороны) нейтрализовали еще три беспилотника, сообщил на канале в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал посты о налетах в 19:14, затем в 19:16 и последний в 19:20.
По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.
Таким образом, Москву за примерно 2,5 часа попытались атаковать 26 вражеских беспилотников. Первый налет был зафиксирован в 16:53.
На этом фоне в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково временно частично ограничили полеты. Из соображений безопасности они осуществляются по согласованию с соответствующими органами.
Ранее «Газета.Ru» писала, почему участились удары по Украине и России.