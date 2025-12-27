Размер шрифта
Меньше чем за 10 минут по Москве попытались ударить три БПЛА

Собянин: силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве
MOD Russia/Global Look Press

На подлете к столице силы ПВО (противовоздушной обороны) нейтрализовали еще три беспилотника, сообщил на канале в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал посты о налетах в 19:14, затем в 19:16 и последний в 19:20.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Таким образом, Москву за примерно 2,5 часа попытались атаковать 26 вражеских беспилотников. Первый налет был зафиксирован в 16:53.

На этом фоне в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково временно частично ограничили полеты. Из соображений безопасности они осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему участились удары по Украине и России.

