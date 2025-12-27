Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Назван самый высокооплачиваемый артист 2025 года

Readovka: певец Дмитриенко заработал на концертах 924 млн рублей в 2025 году
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом в 2025 году, заработав около 924 млн рублей за 33 концерта. Об этом сообщает Readovka.

«Ваня Дмитриенко отыграл 33 концерта и получил 924 млн рублей», — говорится в материале.

По данным издания, гонорар артиста за одно шоу составляет около 28 млн рублей.

На втором месте в рейтинге оказался Григорий Лепс с заработком в 908,5 млн рублей — он провел 79 концертов, получая в среднем по 11,5 млн рублей за выступление. Замыкает тройку Надежда Кадышева — она заработала 900 млн рублей за 36 концертов (в среднем по 25 млн рублей за выступление).

Сообщается, что Татьяна Буланова заработала около 745 млн рублей, она отыграла 149 шоу с гонораром порядка пяти млн рублей за выступление. Сергей Лазарев, в свою очередь провел 75 концертов, получив 8,5 млн рублей за каждый — его доход за год составил 637,5 млн рублей.

74-летний Олег Газманов провел 12 выступлений с гонораром пять млн рублей, его доход за по итогам года составил около 60 млн рублей.

До этого ТАСС сообщал, что группа «Ленинград» и Филипп Киркоров стали лидерами рейтинга артистов с самыми высокими гонорарами за выступления на новогодних корпоративах.

Ранее были названы артисты, которые в 2026 году смогут заменить Надежду Кадышеву.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516913_rnd_1",
    "video_id": "record::8991f6a6-8108-4966-8302-68acade1777b"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+