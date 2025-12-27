Назван самый высокооплачиваемый артист 2025 года

Readovka: певец Дмитриенко заработал на концертах 924 млн рублей в 2025 году

Певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом в 2025 году, заработав около 924 млн рублей за 33 концерта. Об этом сообщает Readovka.

«Ваня Дмитриенко отыграл 33 концерта и получил 924 млн рублей», — говорится в материале.

По данным издания, гонорар артиста за одно шоу составляет около 28 млн рублей.

На втором месте в рейтинге оказался Григорий Лепс с заработком в 908,5 млн рублей — он провел 79 концертов, получая в среднем по 11,5 млн рублей за выступление. Замыкает тройку Надежда Кадышева — она заработала 900 млн рублей за 36 концертов (в среднем по 25 млн рублей за выступление).

Сообщается, что Татьяна Буланова заработала около 745 млн рублей, она отыграла 149 шоу с гонораром порядка пяти млн рублей за выступление. Сергей Лазарев, в свою очередь провел 75 концертов, получив 8,5 млн рублей за каждый — его доход за год составил 637,5 млн рублей.

74-летний Олег Газманов провел 12 выступлений с гонораром пять млн рублей, его доход за по итогам года составил около 60 млн рублей.

До этого ТАСС сообщал, что группа «Ленинград» и Филипп Киркоров стали лидерами рейтинга артистов с самыми высокими гонорарами за выступления на новогодних корпоративах.

Ранее были названы артисты, которые в 2026 году смогут заменить Надежду Кадышеву.