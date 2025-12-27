Первая ракетка мира Соболенко подарила российские сладости австралийскому теннисисту

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая является первой ракеткой мира, подарила австралийскому теннисисту Нику Кирьосу российские сладости. Об этом он рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спасибо за подарок! С нетерпением жду завтрашнего веселья!» — написал он.

Кирьос и Соболенко сыграют между собой выставочный матч «Битва полов» 28 декабря в Дубае.

15 декабря Соболенко во второй раз подряд была признана лучшим игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка получила этот титул по итогам голосования международных теннисных журналистов, набрав около 80% голосов.

Соболенко завершила год на первой позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), девять раз сыграв в финалах турниров WTA. Из этих девяти финалов теннисистка одержала победу в четырех, включая титул на US Open, где ей удалось защитить чемпионское звание, завоеванное в 2024 году.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 27 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде). До этого года белорусская теннисистка добиралась до финала Итогового чемпионата в 2022 году, однако матч за титул проиграла.

