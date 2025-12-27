«Есть, чем порадовать россиян»: Путин провел совещание по обстановке в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин рано утром провел совещание в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Об этом сообщает Кремль в Telegram-канале.

В посте уточняется, что совещание было посвящено обстановке в зоне СВО. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» и командиры соединений отчитались о выполнении боевых задач.

На опубликованном Кремлем видео Путин говорит, что военным есть, о чем доложить и чем порадовать россиян.

«Есть результаты. Поговорим об этом, разумеется, и подумаем о наших ближайших задачах», — сказал политик.

19 декабря на «Итогах года» глава государства сообщил о том, что ВС РФ взяли под контроль более половины территории города Гуляйполе в Запорожской области. Тогда же он заявил, что российские военные окружили город Димитров в Донецкой народной республике. Теперь военные доложили лидеру о контроле над этими населенными пунктами.

