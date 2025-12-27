На границе с Польшей возникли очереди из желающих покинуть Украину

Число выезжающих с Украины через пункты пропуска на границе с Польшей возросло в период праздников. Об этом сообщает в Telegram-канале Госпогранслужба республики.

В ведомстве отметили, что пункты пропуска во Львовской и Волынской областях работают в условиях повышенной нагрузки. Чтобы уменьшить очереди и ускорить оформление документов, было увеличено число пограничников и задействовано дополнительное оборудование для автоматизации пересечения границы.

Самые длинные пробки из автомобилей на выезд с Украины образовались в пунктах пропуска «Угринов», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская» и «Устилуг». Наименее загружены «Грушев», «Нижанковичи» и «Смильница». На въезд в республику очередей нет, добавили в Госпрогранслужбе.

До этого СМИ узнали, что с августа этого года, после отмены украинским правительством запрета на выезд из республики для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, в Германию прибыли около 20 тыс. молодых украинцев. Наибольший приток был в первую неделю октября. С ноября количество зарегистрированных въездов снизилось, а сейчас составляет менее 1 тыс. в неделю.

