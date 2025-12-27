Размер шрифта
На Тайване эвакуируют жителей на фоне землетрясения

TSMC объявила об эвакуации ряда зданий на фоне землетрясения у берегов Тайваня
Ann Wang/Reuters

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ведущий производитель полупроводников, объявила об эвакуации сотрудников из ряда зданий в связи с землетрясением магнитудой 7,0, произошедшим у восточного побережья острова. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эвакуация проводится в технологическом парке города Синьчжу, где расположена штаб-квартира TSMC.

В заявлении компании подчеркивается, что приоритетом является безопасность персонала. «Мы проводим эвакуацию на открытый воздух и перекличку в соответствии с установленными процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы безопасности труда на всех объектах функционируют в штатном режиме», – говорится в сообщении.

18 декабря у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным Центрального метеорологического управления острова, толчки зафиксировали в 18 километрах к востоку от уезда Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 31,6 километра.

Ранее землетрясение произошло вблизи побережья Северных Курил.

