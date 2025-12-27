Размер шрифта
Умер бывший посол России Петр Стегний

Ушел из жизни бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Бывший посол России Петр Стегний, представлявший страну в разные годы в Кувейте, Турции и Израиле, скончался 27 декабря. Об этом сообщил РИА Новости экс-посол России в Великобритании Александр Яковенко, который является заместителем гендиректора медиагруппы «Россия сегодня».

«Сегодня ушел из жизни выдающийся советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол в отставке, видный специалист по Ближнему Востоку, возглавлявший наши дипломатические миссии в Кувейте, Турции и Израиле», — сказал Яковенко.

По его словам, Стегний также занимался историей дипломатии и международных отношений. Дипломат написал ряд книг, посвященных малоизученным эпизодам внешней политики, добавил Яковенко.

Петр Стегний родился в 1945 году. В 23 года он окончил МГИМО МИД СССР, после чего повысил свою квалификацию при Дипломатической академии МИД СССР в 1989 году. Дипломатической деятельностью он начал заниматься в 1968 году.

Среди его наград — Орден преподобного Сергия Радонежского III степени, а также медали «В память 850-летия Москвы» и «За укрепление боевого содружества». В 2002 году его удостоили Ордена Дружбы, а три года спустя Стегний был назван почетным работником МИД России.

