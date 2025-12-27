В горах Казахстана нашли тела двух пропавших альпинистов

В горах Алма-Аты у пика Локомотив завершены поиски двух пропавших альпинистов, спасатели обнаружили их тела. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС Казахстана.

В ведомстве рассказали, что обнаружили тела двух туристов на высоте около 3,7 тыс. м над уровнем моря. Альпинистов искали 80 человек, среди них были сотрудники экстренных служб, полицейские, кинологи и волонтеры. В операции также были задействованы вертолет, беспилотники, металлоискатели и поисковые щупы.

«Работы проводились в сложных высокогорных условиях и осложнялись низкими температурами, разреженным воздухом, лавинной опасностью и сложным рельефом местности», — отметили в МЧС.

Там призвали альпинистов перед походом в горы учитывать погодные условия и лавинную остановку, информировать близких о маршруте, иметь при себе средства связи и снаряжение и соблюдать меры безопасности.

24 декабря группа из трех альпинистов отправилась в горы в Алма-Атинской области Казахстана. Спустя два дня они перестали выходить на связь, и родственники туристов обратились в МЧС. В ходе поисково-спасательных работ спасатели уже нашли одного погибшего альпиниста.

