Новости. Общество

Во Внуково и Шереметьево задерживаются десятки вылетов и прилетов

Более 50 вылетов и прилетов задержано во Внуково и Шереметьево
Самолеты специального летного отряда «Россия» на стоянке в аэропорту Внуково
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево зафиксированы задержки более чем 50 рейсов на прилет и вылет по состоянию на 18:30 мск, а также отмена свыше десяти рейсов. Кроме того, 24 самолета были направлены на запасные аэродромы, сообщает РИА Новости, основываясь на данных онлайн-табло аэропортов.

Наибольшее количество отмен и перенаправлений наблюдается в Внуково, где полностью приостановлены прилеты и вылеты. В «Шереметьево», где полеты осуществляются по согласованию, задержки также значительны, однако большинство из них не превышают двух часов.

Представители обоих аэропортов заявили, что пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются необходимым обслуживанием в соответствии с действующими федеральными авиационными правилами.

27 декабря Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в «Внуково» в 17:11 мск, а «Шереметьево» осуществляет полеты по согласованию с уполномоченными органами с 17:06 мск.

Ранее аэропорт Ярославля приостановил работу.

