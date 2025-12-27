Размер шрифта
Фигуристка Медведева заявила об идеальной дате для свадьбы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в шоу «50 вопросов» на канале «Макарена» призналась, что у нее есть идеальная дата для свадьбы с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

«Планируем сами себе какую-то дату. Но мы не «забили» пока что дату. Есть у меня в голове одна идеальная дата. Просто, наверное, у каждой девочки есть. <...> В нумерологию я не верю особо. Но я не буду называть (эту дату), потому что не знаю, свободна она или нет», — поделилась она.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

11 ноября Медведева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также она призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

