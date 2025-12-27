Бастрыкин потребовал доклад о поножовщине из-за зарплаты на стройке Москвы

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить об обстоятельствах расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством рабочего на стройке в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в СК РФ.

Следователи возбудили дело расследуется по статье 105 («Убийство»).

В соцсетях ранее распространилась информация, что в Москве на стройке между рабочими произошел конфликт из-за зарплаты. Во время ссоры один нанес другому удар ножом, потерпевший не выжил.

