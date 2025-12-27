Размер шрифта
После удара по Киеву загорелась ТЭЦ-5

В сети появились кадры пожара на ТЭЦ-5 в Киеве 
В Киеве после ударов произошел пожар на ТЭЦ-5 (теплоэлектроцентрали). Видео из пабликов публикует украинские издание «Страна.ua».

На кадрах от здания ТЭЦ-5 в Голосеевском районе в небо поднимается черный столб дыма.

До этого СМИ писали, что теплоэлектроцентрали в украинской столице могли получить повреждения в результате взрывов. Жители города заявили и о прилете по ТЭЦ-5.

Российские войска перед переговорами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК (военно-промышленного комплекса) на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов.

В результате атаки в украинской столице возникли перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры утверждали, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.
 
