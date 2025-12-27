Клуб РПЛ подал жалобу в ФИФА

Размер шрифта
D10: «Оренбург» подал жалобу на «Серро Портеньо» из-за долга за переход Переса
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на парагвайский «Серро Портеньо». Об этом сообщает издание D10.

Причина недовольства российского клуба заключается в неполном выполнении финансовых условий сделки по переходу аргентинского защитника Матиаса Переса. Как указано в издании, именно жалоба «Оренбурга» привела к тому, что ФИФА наложила на парагвайский клуб запрет на регистрацию новых футболистов. Примечательно, что эта санкция стала уже четвертой для команды в текущем сезоне. Она была наложена 24 декабря и будет действовать до тех пор, пока указанная задолженность не будет погашена. В «Серро Портеньо» хотят решить вопрос до конца 2025 года.

Перес перешел в «Оренбург» в январе 2023 года из аргентинского «Лануса». Всего за команду он сыграл в 57 матчах во всех российских турнирах, в которых он записал на свой счет девять мячей. Он покинул команду зимой 2025 года и перешел в парагвайский клуб, в составе которого сыграл 47 встреч. Отмечалось, что сумма перехода составила €1,8 млн.

