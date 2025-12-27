ВСУ увольняют командиров за потерю города в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) уволило командира 54-й отдельной механизированной бригады Алексея Коновала и намерено снять с должности руководителя 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимира Потешкина из-за потери контроля над Северском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в войсках.

По данным издания, 54-я механизированная бригада была в ответе за оборону в самом городе, а 10-я горно-штурмовая бригада находилась южнее Северска. Сообщается, что Коновала уволили. В свою очередь, Потешкин находится в лазарете, и, вероятно, будет снят с должности по возвращении в подразделение.

Причиной увольнения называются ложные доклады, в которых якобы говорилось о наличии позиций в своих зонах ответственности, которые в действительности отсутствовали на указанных местах.

В материале подчеркивается, что в настоящий момент в бригадах проводится проверка.

Кроме того, сообщается о том, что командир УВ «Восток», генерал Дмитрий Братишко, разъяренный после поражения, требовал поднять флаг Украины над той частью города, которую ВСУ еще контролировали. Отмечается, что украинские флаги сейчас в дефиците. Военным пришлось доставлять флаг на дронах, чтобы порадовать командующего.

23 декабря генеральный штаб украинских войск сообщил, что ВСУ вышли из Северска. В заявлении также говорилось, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе, технике и продолжают активные наступательные действия.

Ранее NYT сообщило, что отступление ВСУ из Северска ухудшило позицию Украины на переговорах.