Москву за два часа атаковали более 20 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице.

Его пост опубликован в 18:57. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. А затем, в 19:03, мэр столицы опубликовал пост, в котором сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.

Таким образом, Москву за чуть более чем два часа попытались атаковать 23 вражеских беспилотника. Первый налет был зафиксирован в 16:53.

На этом фоне в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково временно ограничили полеты. Из соображений безопасности они осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

Российские войска перед переговорами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК (военно-промышленного комплекса) на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов.

В результате атаки в украинской столице возникли перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры заявили, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему участились удары по Украине и России.