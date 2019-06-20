Путин отреагировал на заявление о связи спецслужб с «прямой линией»

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Российский президент Владимир Путин отреагировал на сообщение о том, что прямая линия — это «шоу спецслужб».

Глава государства увидел бегущую строку с этими словами, отметив, что это вопрос с подтекстом.

При этом он заверил, что ни одна из спецслужб России не имеет никакого отношения к данному мероприятию.

Он заключил, что «прямая линия» — это непосредственная работа со страной и ее гражданами.

Ранее Путин рассказал о новом коллеге, который шутит лучше него.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.