Путин отреагировал на заявление о связи спецслужб с «прямой линией»
Российский президент Владимир Путин отреагировал на сообщение о том, что прямая линия — это «шоу спецслужб».
Глава государства увидел бегущую строку с этими словами, отметив, что это вопрос с подтекстом.
При этом он заверил, что ни одна из спецслужб России не имеет никакого отношения к данному мероприятию.
Он заключил, что «прямая линия» — это непосредственная работа со страной и ее гражданами.
Ранее Путин рассказал о новом коллеге, который шутит лучше него.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.