Гуайдо заподозрил Мадуро в продаже здания консульства в США
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы хотели продать здание бывшего консульства республики в США. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы хотела продать здание консульства в Нью-Йорке.
Он также добавил, что оппозиция «остановила» эту продажу.
Гуайдо подчеркнул, что это одно из преступных действий «узурпатора».
Ранее сообщалось, что активистов, которые заселились в посольство Венесуэлы в США, пытаются выдворить из здания.