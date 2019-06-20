Гуайдо заподозрил Мадуро в продаже здания консульства в США

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы хотели продать здание бывшего консульства республики в США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы хотела продать здание консульства в Нью-Йорке.

Он также добавил, что оппозиция «остановила» эту продажу.

Гуайдо подчеркнул, что это одно из преступных действий «узурпатора».

Ранее сообщалось, что активистов, которые заселились в посольство Венесуэлы в США, пытаются выдворить из здания.