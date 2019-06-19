«Я здесь с ума сойду»: Зеленский покинет здание президентской администрации
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сойдет с ума, если не переедет из здания администрации президента в Киеве. Об этом сообщает «Украинская правда».
По его словам, он очень хочет переехать, и единственной проблемой является срок переезда.
«Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду», — подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что у него есть уже несколько вариантов переезда, однако переезд может затянуться из-за финансирования.
Глава государства заключил, что нынешняя администрация президента будет превращена в большой художественный музей.
Ранее сообщалось, что из администрации Зеленского могут сотворить музей.