«Я здесь с ума сойду»: Зеленский покинет здание президентской администрации

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сойдет с ума, если не переедет из здания администрации президента в Киеве. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, он очень хочет переехать, и единственной проблемой является срок переезда.

«Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что у него есть уже несколько вариантов переезда, однако переезд может затянуться из-за финансирования.

Глава государства заключил, что нынешняя администрация президента будет превращена в большой художественный музей.

Ранее сообщалось, что из администрации Зеленского могут сотворить музей.