Стало известно, в каком храме был Путин на Рождество

Путин в Рождество был на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца

Президент России Владимир Путин в Рождество присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Об этом говорится на сайте Кремля.

«В рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье», — сказано в сообщении.

Уточняется, что по окончании службы глава государства пообщался с присутствовавшими в храме.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском послании призвал людей, не считающих себя верующими, открыть сердце Богу.

В послании патриарх поздравил духовенство и верующих с Рождеством и напомнил о значении Боговоплощения, которое, по его словам, способно преодолеть разобщенность, ожесточение и духовный кризис современного мира.

Он подчеркнул, что пришествие Христа стало ответом на трагическое разделение между человеком и Богом и принесло возможность примирения, обновления человеческой природы и обретения подлинного мира.

