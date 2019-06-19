Трамп возложил на Обаму вину за вмешательство РФ в американские выборы
Дональд Трамп возложил на Барака Обаму вину за приписываемое России вмешательство в американские выборы.
Соответсвующее заявление он сделал на митинге в городе Орландо (штат Флорида), где действующий президент запустил кампанию по своему переизбранию президентом.
«В сентябре 2016 года, незадолго до выборов, ФБР рассказало президенту Обаме о возможном вмешательстве России в президентские выборы, и он ничего не сделал, потому что считал, что Хиллари Клинтон в итоге победит, поэтому он ничего не сделал. Он совсем ничего не сделал», — заявил Трамп.
Москва категорически отрицает вмешательство в американские выборы.