В Кремле рассказали о кибератаках в ходе «прямой линии» Путина

В Кремле рассказали о кибератаках из-за рубежа перед прошлогодней «Прямой линией» президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Пескова, «прямая линия и два крупнейших телеканала» были подвергнуты мощной DDoS-атаке.

Песков отметил, что «это не новая практика». По его словам, впервые информация об этом «начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки» .

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у ведомства есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.